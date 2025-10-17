Το Jetour Zongheng G700 της Chery έγινε ένα ακόμη SUV που μπορεί να επιπλέει στο νερό. Επίσης, είναι το πρώτο στην ιστορία που διέσχισε με επιτυχία τον ποταμό Γιανγκτσέ. Η διάσχιση πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, από τον τερματικό σταθμό των φέρι Heisha Zhou στο Γούχου της επαρχίας Ανχούι.

Το Γούχου είναι η πόλη όπου έχει την έδρα της η Chery.Το αμφίβιο ταξίδι, που εκτεινόταν σε 1.480 μέτρα κατά μήκος του πιο ορμητικού ποταμού της Κίνας, ολοκληρώθηκε σε 22 λεπτά. Το SUV διένυσε περίπου 1,2 χιλιόμετρα επιφάνειας νερού, αντιμετωπίζοντας ρεύματα που κυμαίνονταν από 5 έως 10 χλμ./ώρα. Το όχημα διατήρησε σταθερή θέση πλεύσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσχισης, ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 7 χλμ./ώρα πριν φτάσει με επιτυχία στον τερματικό σταθμό Nanlong Ferry.

Αλλά το πρώτο μοντέλο που μπαίνει στο νερό χωρίς να μπάζει …νερά είναι το SUV της BYD, YangWang U8 που κολυμπάει, κάνει σβούρες και δεν χαλάει κανένα οδηγικό χατίρι!

Και όμως η BYD έχει κατασκευάσει το πρώτο όχημα που μπορεί να κολυμπήσει στα βαθειά! Το κινέζικο μοντέλο είναι ένα θηρίο, μια τετράτροχη υπερπαραγωγή με χώρους απίστευτους και επιδόσεις που βάζουν φωτιά στην άσφαλτο και στο …νερό!

Το μοντέλο που μπαίνει μέσα στο νερό ονομάζεται YangWang U8.

Το U8 ανήκει στα μεγάλα SUV, έχει μήκος 5.31 μέτρα, πλάτος 2.05 μέτρα και ύψος 1.93 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο είναι στα 3.050 μέτρα!