Τα σχέδιά του για την ανέγερση μιας δικής του «αψίδας θριάμβου», απέναντι από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον ,αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποκαλούμενη «Arc de Trump» παραπέμπει όχι μόνο ονομαστικά αλλά και αισθητικά στην περίφημη Αψίδα του Θριάμβου του Παρισιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος επιθυμεί η νέα αψίδα να ακολουθεί την αρχιτεκτονική του γαλλικού μνημείου και να καλωσορίζει τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, καθώς αυτοί διασχίζουν τη γέφυρα Memorial από το Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

«Κάθε φορά που κάποιος περνάει από αυτή την όμορφη γέφυρα προς το Μνημείο Λίνκολν λέει κυριολεκτικά ότι κάτι πρέπει να βρίσκεται εδώ. Έχουμε διάφορες εκδοχές… Αυτή είναι μια μακέτα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια πολυτελούς δείπνου που παρέθεσε την Τετάρτη προς τιμήν δισεκατομμυριούχων και μεγάλων εταιρειών που συνέβαλαν οικονομικά στην κατασκευή της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, κόστους 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

He’s not joking. Arc de Trump 🤣🤣🤣 Oh my Lord, he’s going full emperor 🎥 TikTok – https://t.co/ON4St0FgLO pic.twitter.com/mo7wF5r9SU — 𝔗𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔐𝔞𝔱𝔱𝔢𝔯𝔰 (@politicsusa46) October 16, 2025

Η λεγόμενη «ιδέα του Τραμπ» φέρεται να εντάσσεται στους εορτασμούς America250, που θα τιμήσουν την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο του 2026. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ιδιώτες υποστηρικτές του προέδρου.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το σκαρίφημα που παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει εντυπωσιακά στοιχεία όπως κολόνες, αετούς, στεφάνια και μια επίχρυση φτερωτή φιγούρα. Η έμπνευση του Τραμπ προέρχεται από την επίσκεψή του στο Παρίσι το 2017, όταν παρακολούθησε με ενθουσιασμό την παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλλης από εξέδρα κοντά στην εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου.

Όπως αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μιλώντας στο CNN υπό καθεστώς ανωνυμίας, η αψίδα ήταν ιδέα του ίδιου του Τραμπ. «Εκείνος επινόησε το σχέδιο και συμμετείχε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές του έργου — μικρή, μεσαία και μεγάλη — δηλώνοντας πως προτιμά τη μεγαλύτερη. «Η Ουάσιγκτον είναι η μόνη μεγάλη δυτική πρωτεύουσα που δεν έχει αψίδα. Είναι μια παλιά παράδοση για τον εορτασμό γεγονότων, προσώπων και ιδεών, αλλά και για να λειτουργεί ως πύλη εισόδου στις πόλεις», ανέφερε πηγή στο CNN.