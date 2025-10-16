Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι είναι αποφασισμένος να επιτύχει την επιστροφή των σορών όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Η δήλωση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τις απειλές του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατς, για επανάληψη των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να παραδώσει όλους τους ομήρους ζωντανούς και νεκρούς μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, δηλαδή μέχρι τις 12:00 της Δευτέρας.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων ζητά από την κυβέρνηση να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων. Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Η Χαμάς απελευθέρωσε 20 εν ζωή ομήρους, αλλά παρέδωσε μόνο 9 από τις 28 σορούς που έχει υπό τον έλεγχό της. Ο Νετανιάχου δήλωσε σε τελετή για τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023: «Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε την επιστροφή όλων των ομήρων». Προσέθεσε, «Η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ένα είναι ξεκάθαρο: όποιος σηκώσει το χέρι του επάνω μας γνωρίζει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

Ο Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει ότι «Αν η Χαμάς αρνηθεί να σεβασθεί τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επαναλάβει τις μάχες και θα φροντίσει για την πλήρη ήττα» της Χαμάς. Η Χαμάς, με τη σειρά της, ανέφερε ότι επέστρεψε τις σορούς που είχε στη Γάζα και χρειάζεται «ειδικό εξοπλισμό» για να ανακτήσει τις υπόλοιπες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε ότι η Χαμάς «σκάβει» για να βρει πτώματα. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα. Ορισμένα από τα πτώματα αυτά είναι εκεί πολύ καιρό και μερικά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ερείπια. Ορισμένα είναι μέσα σε τούνελ».

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, ανέφερε ότι «διεθνής οργανισμός», που επιστρατεύθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα βοηθήσει «στον εντοπισμό των νεκρών ομήρων αν δεν βρεθούν και παραδοθούν τη Δευτέρα». Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα δεκάδες σορούς Παλαιστινίων.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά από την Παρασκευή. «Το κατοχικό κράτος εργάζεται νυχθημερόν για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω επί του πεδίου παραβιάσεων», ανέφερε. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες, αλλά δήλωσε ότι «άνοιξε πυρ για να εξουδετερώσει την απειλή» όταν Παλαιστίνιοι αγνόησαν προειδοποιήσεις να μην προσεγγίσουν στρατιωτικές θέσεις.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει αρχικά εφαρμογή εκεχειρίας, απελευθέρωση ομήρων, αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές της Γάζας και μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα. Στην τελική φάση προβλέπεται ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, ο εξορισμός των μαχητών της και η συνέχιση της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα, ενώ τα σημεία αυτά παραμένουν υπό συζήτηση.

Το Ισραήλ θα ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια, με ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, τόνισε: «Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και η πρόσβαση να είναι τελείως ελεύθερη». Πρόσθεσε ότι χιλιάδες φορτηγά βοήθειας πρέπει να εισέρχονται εβδομαδιαία στη Γάζα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Μέχρι στιγμής, μόνο 600 φορτηγά έχουν λάβει άδεια εισόδου από την έναρξη της εκεχειρίας, αριθμός που, όπως είπε ο συντονιστής του ΟΗΕ, «αποτελεί καλή βάση αλλά απέχει πολύ από το αναγκαίο». Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα της Χαμάς χαρακτήρισε τη βοήθεια «σταγόνα στον ωκεανό».

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει πολλές ζώνες της Γάζας σε κατάσταση λιμού, γεγονός που αμφισβητεί το Ισραήλ. Παράλληλα, οι ισραηλινές αρχές επιτρέπουν τη διέλευση βοήθειας κυρίως μέσω του Κερέμ Σαλόμ, αλλά καθυστερήσεις και έλεγχοι ασφαλείας εμποδίζουν την ταχεία διανομή. Οι κάτοικοι της Γάζας καταλαμβάνουν φορτηγά για αποθήκευση προμηθειών, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την ανθρωπιστική δράση.