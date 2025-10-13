Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά.

«Εχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (…) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε ο Τραμπ.

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται; Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.