Σε διάγγελμά του προς τον λαό του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την απελευθέρωση των ομήρων ως ένα «ιστορικό γεγονός», το οποίο όπως σημείωσε «πολλοί δεν πίστευαν πως θα συνέβαινε».

Αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό κλίμα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη εθνικής ενότητας, λέγοντας: «Υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά ελπίζω ότι ο λαός του Ισραήλ μπορεί να τις παραμερίσει στο μέλλον».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, παρά τις έως τώρα επιτυχίες. «Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε», ανέφερε, προσθέτοντας όμως πως «η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις επαφές του με συγγενείς των ομήρων, τονίζοντας πως οι προσωπικές αυτές συναντήσεις με τις οικογένειες, τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του, «σφράγισαν κάθε απόφαση που λάβαμε».

Απευθυνόμενος άμεσα στις οικογένειες των αιχμαλώτων, υποσχέθηκε πως «θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Κλείνοντας το διάγγελμά του, ευχαρίστησε τους Ισραηλινούς πολίτες για την αντοχή και τη στήριξή τους: «Οι πολίτες στέκονται στιβαροί μέρα με τη μέρα. Αύριο ξεκινά ένα νέο μονοπάτι. Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και, με τη βοήθεια του Θεού, θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».