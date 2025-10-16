Το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση για το ζήτημα της Νέας Τούμπας, αυτή τη φορά στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, παρουσία της διοίκησης του Ερασιτέχνη με στόχο να τεθούν επί τάπητος όλα τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν το πολυσυζητημένο μνημόνιο συνεργασίας που ζήτησε αύριο να παρουσιαστεί η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς η ΠΑΕ έχει ήδη ζητήσει με επίσημη επιστολή την άμεση παράδοση του μνημονίου, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις έχουν φτάσει στα όριά τους και αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση στην Τούμπα, που φάνεται θετικός ο Ερασιτέχνης να παρεβρεθεί μετά την επιστολή της ΠΑΕ.

Η συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται κομβικής σημασίας, αφού από το αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί ποια θα ειναι η στάση του ΑΣ στην αυριανή συνάντηση με την ΠΑΕ σχετικά με την παράδοση του μνημονίου συνεργασίας για την Νέα Τούμπα.

Εάν οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να προχωρήσουν από κοινού προς την υλοποίηση του ονείρου της Νέας Τούμπας ή αν θα συνεχιστεί το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει ένταση και ανησυχία στον κόσμο του ΠΑΟΚ θα φανεί αύριο, ωστόσο σήμερα πιθανότατα αυτή η συνάντηση έχει να κάνει με την στρατηγική που θα έχει ο ΑΣ στις συζητήσεις που θα γίνει με την ΠΑΕ.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση αργότερα μέσα στη μέρα, η οποία θα αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της συνάντησης και ενδεχομένως θα δώσει τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία των εξελίξεων.