Η κίνηση αυτή έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη στασιμότητα που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στις διαδικασίες για το νέο γήπεδο, με την ΠΑΕ να δείχνει ξεκάθαρα πως η υπομονή της εξαντλείται.

Στην επιστολή της, η ΠΑΕ υπενθυμίζει με χρονολογική ακρίβεια όλα τα βήματα που έχουν προηγηθεί, ξεκαθαρίζοντας πως το μπαλάκι βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στο γήπεδο του ΑΣ ΠΑΟΚ.

«Από τον Ιούλιο περιμένουμε απάντηση»

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία καταβολής εγγυήσεων για την εξασφάλιση της αποπεράτωσης, καθώς και ρήτρες αποζημίωσης. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση».

Η ΠΑΕ υπενθυμίζει επίσης ότι ο Ερασιτέχνης είχε ανακοινώσει στις 1 Σεπτεμβρίου τη σύσταση ειδικής τεχνοκρατικής επιτροπής, αποτελούμενης από μέλη της δικής του επιλογής, με στόχο τη σύνταξη μνημονίου συνεργασίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η εν λόγω επιτροπή παρέδωσε στον ΑΣ το δικό της μνημόνιο ήδη από τις 22 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γίνει γνωστό ή να έχει κοινοποιηθεί στην ΠΑΕ.

«Δεσμευτήκατε για 3 Οκτωβρίου – έχουμε φτάσει 16»

Η ΠΑΕ υπενθυμίζει ακόμη ότι κατά τη συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Τούμπας, υπήρξε ρητή δέσμευση των εκπροσώπων του ΑΣ ότι το τελικό μνημόνιο θα παραδιδόταν έως τις 3 Οκτωβρίου.

«Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτα», τονίζει η επιστολή, υπογραμμίζοντας τη δυσαρέσκεια και την αίσθηση καθυστέρησης που επικρατεί στην ΠΑΕ.

Συνάντηση για να… τελειώσει η εκκρεμότητα

Με φανερά πιο επιτακτικό ύφος, η ΠΑΕ καλεί τη διοίκηση του ΑΣ σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17:00, στα γραφεία της στην Τούμπα, ζητώντας ρητά την παράδοση του μνημονίου συνεργασίας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των διαδικασιών ανέγερσης του νέου γηπέδου.

«Σας καλούμε σε συνάντηση για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας», καταλήγει η επιστολή.

Το παρασκήνιο αυτής της κίνησης

Η επιστολή αυτή έρχεται να προσθέσει νέο επεισόδιο στη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις ΠΑΕ και Ερασιτέχνη, που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, με φόντο τις καθυστερήσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τον τρόπο θεσμικής κατοχύρωσης της συμφωνίας για τη Νέα Τούμπα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να επιταχύνει τη διαδικασία, θεωρώντας ότι κάθε καθυστέρηση μεταθέτει χρονικά την έναρξη των έργων, τη στιγμή που ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο έχει ήδη περάσει στη φάση της υλοποίησης.

Το ερώτημα είναι αν η αυριανή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά και αν θα σημάνει επιτέλους το πολυαναμενόμενο βήμα για την υπογραφή του μνημονίου — ή αν το σίριαλ της Νέας Τούμπας θα συνεχιστεί.