Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο Villa Park για τον αγώνα της 6ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Η απόφαση έγινε γνωστή ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφαλείας του Μπέρμιγχαμ και της Αστυνομίας των Δυτικών Μίντλαντς, οι οποίες εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για πιθανά επεισόδια ή διαδηλώσεις γύρω από το γήπεδο.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές αναφέρουν ότι η παρουσία Ισραηλινών φιλάθλων μπορεί να προκαλέσει εντάσεις λόγω της γενικότερης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και των πρόσφατων περιστατικών βίας σε άλλους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Η Άστον Βίλα σε ανακοίνωσή της σημείωσε πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την UEFA και τις τοπικές αρχές, ώστε να διασφαλίσουν οι φορείς την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων.

«Η απόφαση λήφθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια», τονίζει χαρακτηριστικά η Αγγλική ομάδα.

Ο αγώνας είναι καθοριστικός για τη συνέχεια του ομίλου, καθώς και οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρωτιά που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.