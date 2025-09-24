Με πανό υπέρ της Παλαιστίνης υποδέχθηκαν την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οπαδοί του «Δικέφαλου του Βορρά» στον μεταξύ τους αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κρατούσαν δύο πανό στα αγγλικά τα οποία έγραφαν στα αγγλικά «Σταματήστε την γενοκτονία» και «Δείξτε την κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ» αναφερόμενοι φυσικά στην αίτηση πολλών ομοσπονδιών όπως αυτή του Κατάρ στην UEFA, ώστε η ομοσπονδία να «απαγορεύσει» στο Ισραήλ και τις ομάδες του να παίζουν στις διοργανώσεις της.