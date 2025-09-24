Σε μία βραδιά που θα μπορούσε να είναι η ιδανική εκκίνηση στην πρεμιέρα του νέου συστήματος του Europa League, ο ΠΑΟΚ έπεσε θύμα του εαυτού του, αφήνοντας πίσω του το φάντασμα της χαμένης ευκαιρίας.

Το 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αν και δίκαιο βάσει του αποτελέσματος, δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την εικόνα ενός αγώνα που έμοιαζε περισσότερο με ποδοσφαιρικό ροντέο παρά με ισόπαλο παιχνίδι. Σε ένα πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο, όπου οι δύο ομάδες είχαν από τρεις κλασικές ευκαιρίες, και ένα ακόμα πιο γεμάτο δεύτερο μέρος, όπου ο Δικέφαλος κυριάρχησε και έφτασε σε απίστευτες χαμένες φάσεις, η μπάλα δεν μπήκε ποτέ στα δίχτυα.

Το τελικό σφύριγμα άφησε μια πικρή γεύση στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει την αστοχία του και να ξεκινάει με το… αριστερό την ευρωπαϊκή του περιπέτεια.

Ένα πρώτο ημίχρονο… ροντέο!

Το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν ένα πραγματικό “ροντέο”, γεμάτο ρυθμό και μεγάλες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Παρότι το σκορ έμεινε στο 0-0, ο αγώνας ήταν συναρπαστικός.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά, με τον Τάισον να έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία μετά από τρεις γρήγορες πάσες στην αντεπίθεση. Η Μακάμπι απάντησε αμέσως, με τον Πέρετζ να χάνει τεράστια ευκαιρία από κοντά. Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, με τους γηπεδούχους να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι από ψηλά κλεψίματα της μπάλας, όπως στην περίπτωση του Κωνσταντέλια και του Κένι, με τον τελευταίο μάλιστα να βρίσκει τον Οζντόεφ που έβγαλε μια εξαιρετική ασίστ για το σουτ του Τάισον, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ωστόσο, η Μακάμπι εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά λάθη του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα έκανε ένα παιδαριώδες λάθος, δίνοντας την ευκαιρία στον Ντάβιντα να σουτάρει, με τον Παβλένκα να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Τσέχος τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός σε μια ακόμα φάση, όταν σταμάτησε τον Πέρετζ σε τετ-α-τετ. Στη συνέχεια, ένα λάθος του ίδιου του Παβλένκα, οδήγησε σε σουτ του Ντάβιντα, το οποίο πέρασε άουτ. Το πιο σοβαρό καμπανάκι για τον ΠΑΟΚ χτύπησε όταν ο Ρεβίβο βγήκε στην πλάτη της άμυνας και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Πέρετζ, το οποίο όμως ακυρώθηκε.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Κωνσταντέλια να δημιουργεί ξανά κίνδυνο, αλλά το σουτ του μπλοκαρίστηκε. Ο αγώνας έληξε 0-0, παρά τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και τις αντίστοιχες επικίνδυνες στιγμές της Μακάμπι.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε αλλά του έλειψε το γκολ

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να ασκεί έντονη πίεση στην άμυνα της Μακάμπι, η οποία οπισθοχώρησε, επιδιώκοντας να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Παρόλα αυτά, οι παίκτες του Λουτσέσκου συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες. Ο Τάισον έστρωσε στον Γιακουμάκη μέσα στην περιοχή, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή, ενώ ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε και αυτός σε καλή θέση, πριν κοπεί την τελευταία στιγμή.

Η πιο μεγάλη στιγμή του δευτέρου μέρους, και ίσως ολόκληρου του αγώνα, ήρθε όταν μετά από μια κεφαλιά του Κεντζιόρα, ο Καμαρά πρόλαβε τον τερματοφύλακα Μισπάτι, αλλά ο Σισοκό έδιωξε πάνω στη γραμμή, με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι.

Η Μακάμπι απάντησε με ένα επικίνδυνο σουτ του Ντάβιντα, ενώ ο ΠΑΟΚ συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, με τον Ιβανούσετς να δίνει πάσα στον Τσάλοφ ο οποίος αστόχησε από κοντά.

Στο 94ο λεπτό, ο Καμαρά βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Μισπάτι μετά από μια εξαιρετική πάσα του Ιβανούσετς, αλλά ο τερματοφύλακας της Μακάμπι έκανε μια ακόμα σωτήρια επέμβαση.

Παρά τις αμέτρητες χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη στη League Phase του Europa League, μένοντας στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ (65′ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (86′ Ιβανούσετς), Τάισον (65′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (71′ Τσάλοφ).

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Ρεβίβο, Καμαρά, Σλόμο, Ασάντε, Σισοκό (72′ Νόι), Μπέλιτς, Πέρετζ, Γιεχεκζέλ (89′ Μαντμόν), Αντράντε (90+2′ Σαχάρ), Νταβίντα (72′ Βαρέλα).