Αργεντινοί επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του σχεδόν πλήρους σκελετού ενός νέου είδους δεινοσαύρου στις Άνδεις, που έζησε πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια. Το εύρημα, ένα από τα αρχαιότερα στον κόσμο, προέρχεται από έρευνα του ινστιτούτου Conicet.

Ο σκελετός, που ανήκει σε είδος με μακρύ λαιμό και ονομάστηκε Huayracursor jaguensis, εντοπίστηκε σε υψόμετρο 3.000 μέτρων στην επαρχία Λα Ριόχα, στη βορειοδυτική Αργεντινή. Την ανακάλυψη πραγματοποίησε ομάδα παλαιοντολόγων του δημόσιου ερευνητικού ινστιτούτου Conicet.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του ευρήματος για την κατανόηση της πρώιμης εξέλιξης των δεινοσαύρων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το νέο είδος έζησε στο τέλος της Τριασικής περιόδου, εποχή κατά την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτοι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των θηλαστικών. Ο παλαιοντολόγος Αγκουστίν Μαρτινέλι δήλωσε ότι «ο Huayracursor πρέπει να είναι μεταξύ 230 και 225 εκατομμυρίων ετών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους παλαιότερους δεινοσαύρους στον κόσμο».

Αν και το είδος ανήκει σε φυτοφάγους δεινόσαυρους με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των γιγάντιων σαυρόποδων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένας ενήλικος Huayracursor είχε ύψος περίπου δύο μέτρα και βάρος γύρω στα 18 κιλά.

Ο σκελετός περιλαμβάνει τμήμα του κρανίου, πλήρη σπονδυλική στήλη έως την ουρά και σχεδόν ακέραια μπροστινά και πίσω άκρα. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το απολίθωμα αυτό αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τη μελέτη της εξέλιξης των δεινοσαύρων, χάρη στη σπάνια πληρότητά του.