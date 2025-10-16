Ο Νοέμβριος φέρνει καλά νέα για τους συνταξιούχους. Μαζί με την τακτική σύνταξη, φέτος θα λάβουν και ένα νέο ετήσιο επίδομα 250 ευρώ. Πρόκειται για μια μικρή αλλά σημαντική στήριξη, που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και τα έξοδα της καθημερινότητας.

Οι πληρωμές για τις συντάξεις ξεκινούν από τα τέλη Οκτωβρίου, ανάλογα με το ταμείο, και το επίδομα θα μπει στους λογαριασμούς τους χωρίς καμία αίτηση. Είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, ώστε οι πιο ευάλωτοι συνταξιούχοι να νιώσουν πραγματική ανακούφιση.

Αναλυτικά οι πληρωμές συντάξεων:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο.

θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο.

του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο. Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το νέο επίδομα των 250 ευρώ

Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει η αυτόματη καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 409,13 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2025 και θα προστεθούν σε αυτό τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Επιπλέον, την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά και όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 1.157.551 συνταξιούχους (62% των άνω των 65), 248.823 άτομα με αναπηρία και 34.357 ανασφάλιστους ηλικιωμένους.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 360 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση αφορά πάνω από 1 εκατ. άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.