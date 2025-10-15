Η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), απειλεί να απορρίψει βασικό μέρος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, εάν δεν γίνουν σημαντικές παραχωρήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση για τους αγρότες και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Ο Ζίγκφριντ Μουρέσαν, επικεφαλής διαπραγματευτής του ΕΛΚ για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δήλωσε ότι «εάν η Επιτροπή αγνοήσει τα αιτήματά μας, τα μέλη μας θεωρούν την απόρριψη αναπόφευκτη». Πρόσθεσε ότι το ΕΛΚ «αναμένει» σημαντικές αλλαγές από την Επιτροπή μέχρι τον Νοέμβριο.

«Η απόρριψη μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν η Επιτροπή βελτιώσει σύντομα την πρότασή της. Καμία επιλογή δεν αποκλείεται», συμπλήρωσε ο Μουρέσαν σε γραπτή δήλωση.

Το ΕΛΚ ασκεί έντονη πίεση στην Επιτροπή μετά από σειρά μη παραγωγικών συναντήσεων με τους Επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με μέλη του κόμματος.

Εάν η διαφωνία συνεχιστεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδέχεται να υποβάλει πρόταση απόρριψης της πρότασης κατά την ολομέλεια στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου, η οποία αναμένεται να υποστηριχθεί από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες.

Παρόλο που θεωρητικά η Επιτροπή θα μπορούσε να αγνοήσει την ψηφοφορία, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μελλοντικά προβλήματα, καθώς απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό 2028-2034.

Για να δοθεί χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, το ΕΛΚ απέσυρε την προηγούμενη απειλή του να καταθέσει πρόταση απόρριψης κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα.

Υπό την πίεση αγροτών και δημάρχων, το ΕΛΚ ζητά αλλαγές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο συγκέντρωσης των κονδυλίων για τους αγρότες και τις περιφέρειες — που αντιστοιχούν σε πάνω από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ — σε ενιαία ταμεία υπό τη διαχείριση των εθνικών κυβερνήσεων.

Ο Ερβέ Ντόρφμαν, επικεφαλής νομοθέτης του ΕΛΚ για θέματα γεωργίας, δήλωσε στο POLITICO: «Είχα συναντήσεις με τον Επίτροπο Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόταση». Προειδοποίησε ότι «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την απόρριψη της πρότασης εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από την Επιτροπή».

Τέλος,τις επόμενες ημέρες, ανώτεροι νομοθέτες του ΕΛΚ θα συνεχίσουν τις συναντήσεις με τους Επιτρόπους αρμόδιους για τον προϋπολογισμό, τη γεωργία και την περιφερειακή πολιτική, Πιότρ Σεραφίν, Κριστόφ Χάνσεν και Ραφαέλε Φίττο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες παραχωρήσεις.

