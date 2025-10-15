Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία, καθώς μια 29χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε τη νύχτα της Τρίτης στο Μιλάνο από τον πρώην σύντροφό της. Το θύμα, η Παμέλα Τζενίνι, έχασε τη ζωή της από τα πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι που της κατάφερε ο 52χρονος Τζανλούκα Σοντσίν.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης επισκέφθηκε το διαμέρισμα της νεαρής γυναίκας προκειμένου να την πείσει να επανασυνδεθούν. Όταν εκείνη αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση μπορούσε να εξελιχθεί επικίνδυνα, κάλεσε έναν φίλο της ζητώντας βοήθεια. Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Λίγο αργότερα, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» για να μην προκαλέσει υποψίες και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα. Δεν πρόλαβε, όμως, καθώς ο Σοντσίν την επιτέθηκε με μανία, μαχαιρώνοντάς την επανειλημμένα, ενώ εκείνη φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου βρήκαν την Παμέλα Τζενίνι νεκρή και τον δράστη τραυματισμένο στον λαιμό, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, αφού ξεπέρασε τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Γείτονες ανέφεραν ότι στο παρελθόν ο Σοντσίν είχε προκαλέσει επεισόδια, προσπαθώντας να εισέλθει στο σπίτι της νεαρής γυναίκας και να την απειλήσει.