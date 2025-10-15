Οι κίνδυνοι από τα κακόβουλα μηνύματα της κινεζικής μαφίας ταράζουν όλους τους Αμερικανούς και όχι μόνο.

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει αντιμέτωποι με μηνύματα που προειδοποιούν για οφειλές σε διόδια, ταχυδρομικές χρεώσεις ή άλλα δήθεν οικονομικά προβλήματα. Μικρά, φαινομενικά αθώα μηνύματα που συχνά εστιάζουν στον φόβο και την ανησυχία του αποδέκτη, αποκτούν μεγάλη απήχηση. Τελευταία όμως, η εικόνα αλλάζει, αφού αποκαλύπτεται ο ρόλος μιας πολύ οργανωμένης και καλοστημένης ελίτ εγκληματικών δικτύων που κινούνται από την Κίνα, και που έχουν καταφέρει να αποκομίσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια αξιοποιώντας αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς.

Οι άκρως διαδεδομένες αυτές απάτες, γνωστές ως «smishing» (από το SMS + phishing), και η τεχνολογία με την οποία λειτουργούν, έχουν εξελιχθεί σε μια τεράστια παράνομη βιομηχανία. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα, με κρούσματα που τροφοδοτούνται από χιλιάδες κάρτες SIM, και στέλνουν εκατομμύρια μηνύματα καθημερινά. Τα θύματα καλούνται να πληρώσουν δήθεν οφειλές από διόδια, φόρους ή τέλη ταχυδρομικών υπηρεσιών, με το ανυποψίαστο κοινό να θεωρεί πως η επαφή με το μήνυμα είναι απολύτως αυθεντική. Αυτό που ακολουθεί, είναι η συλλογή των δεδομένων πιστωτικών καρτών των ανθρώπων, και η παράνομη αξιοποίησή τους για την αγορά δώρων, κοσμημάτων και πολυτελών προϊόντων, που ταξιδεύουν στην Κίνα και πωλούνται σε παράνομα κέντρα.

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν καταγράψει ήδη χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, με τον τζίρο αυτών των κύκλων να αγγίζουν τα δισεκατομμύρια. Οι αστυνομικές αρχές σημειώνουν πως η οργάνωση πίσω από τα μηνύματα αυτά έχει άρτια δομημένα δίκτυα, που συνδέονται με μεγάλη εγκληματική συμμορία στην Κίνα. Μάλιστα, επισημαίνεται πως αυτοί οι δράστες συχνά λειτουργούν με πλήρη ασυλία, καθώς πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε χώρες που δεν έχουν εκδοτικά ή συνεργαστικά συμφωνητικά καθώς και σε περιοχές υψηλού ρίσκου.

Η ταχύτητα και η υψηλή κατάρτιση αυτών των κυκλωμάτων, που χρησιμοποιούν ταχύτατα δίκτυα παράνομης διακίνησης και κρυφής μεταφοράς κεφαλαίων, εγείρει μεγάλη ανησυχία. Η χειροτέρευση της κατάστασης, σε συνδυασμό με την ελαφρότητα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αρχών στην εποπτεία και την πρόληψη, καθιστά το πρόβλημα ιδιαίτερα επιτακτικό. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων, που αποσπώνται καθημερινά από τα θύματα είναι πολύ πιθανό να «ξοδεύεται» σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και η παραχώρηση χρημάτων σε εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο ότι κάθε μήνυμα έχει την ικανότητα να παραπλανήσει, ιδίως τους ηλικιωμένους και τους αδαείς σε θέματα τεχνολογίας. Γι’ αυτό, συστήνουν την αμέριστη προσοχή, τον έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων και την άμεση επαφή με τις αρμόδιες αρχές σε τέτοιες περιπτώσεις. Στη μάχη κατά αυτών των οργανωμένων κυκλωμάτων, η αρωγή των πολιτών και η συνεχής ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, προκειμένου να περιοριστεί η ανείπωτη αυτή ζημιά σε βάρος τωνπολιτών. Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι μόνο της Αμερικής αλλά όλου του κόσμου…