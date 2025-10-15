Ένας 93χρονος γιατρός από τη Μελβούρνη, ο Dr John Levin, έγινε ξανά πατέρας και δηλώνει ότι θέλει να κάνει κι άλλα παιδιά με τη σύζυγό του, Dr Yangying Lu, η οποία είναι 37 ετών — πάνω από μισό αιώνα νεότερή του. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Gabby, τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, o Dr Levin, ειδικός στην «υγιή γήρανση», είχε παντρευτεί στο παρελθόν τη Veronica, με την οποία έζησε 57 χρόνια και απέκτησε τρία παιδιά· εκείνη πέθανε το 2013. Μετά τον θάνατό της, ο Levin έμαθε κινέζικα και ερωτεύτηκε τη δασκάλα του, την Dr Lu, με την οποία παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2014.

Δέκα χρόνια μετά τον γάμο του, ο Dr Levin δήλωσε στην Herald Sun ότι η γέννηση του γιου του ήταν απίστευτη εμπειρία, ύστερα από μια δύσκολη διαδικασία με δωρεά σπέρματος και εξωσωματική γονιμοποίηση.

Is this Australia’s oldest dad? 93-year-old doctor welcomes a baby boy with his much younger wife, 37 – and the couple want ANOTHER baby https://t.co/We9e9UYLdc — Daily Mail (@DailyMail) October 13, 2025

Παρά την ηλικία του, σκοπεύει να είναι παρών σε όλη την παιδική ηλικία του γιου του, θέτοντας ως στόχο να παρευρεθεί και στα 21α του γενέθλια. Αν και ο Gabby είναι ακόμη βρέφος, το ζευγάρι ήδη εξετάζει την απόκτηση δεύτερου παιδιού και έχει ξεκινήσει ξανά τη διαδικασία της εξωσωματικής.

«Σκεφτόμαστε να κάνουμε κι άλλο παιδί, θα θέλαμε ένα κοριτσάκι», δήλωσε ο Dr Levin στο ραδιόφωνο Nova 100.

Η Dr Lu αποκάλυψε ότι δεν είχε σκεφτεί να γίνει μητέρα μέχρι την περίοδο της πανδημίας, όταν το λοκντάουν στη Μελβούρνη την ώθησε να αναθεωρήσει τη ζωή της.

«Κάναμε μια εσωτερική αναζήτηση — ρωτήσαμε τον εαυτό μας πού θέλουμε να είμαστε και τι θέλουμε να έχουμε ζήσει σε δέκα χρόνια», είπε στην Herald Sun.

«Σκέφτηκα πως, αν τον χάσω (τον Dr Levin), θα ήθελα να κρατήσω ένα κομμάτι του μαζί μου. Ήθελα να αποκτήσω ένα παιδί».

Αν και ο Dr Levin φάνηκε αποφασισμένος σχετικά με το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού, η ίδια πρόσθεσε: «Ακόμα το συζητάμε!».

Απάντησε, επίσης, με χιούμορ και ειλικρίνεια στην καχυποψία ορισμένων για τη σχέση τους, καθώς ο σύζυγός της είναι 56 χρόνια μεγαλύτερός της, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για σχέση συμφέροντος: «Όταν τον γνώρισα, ήταν χρεοκοπημένος. Ήταν σχέση βασισμένη στην αγάπη».