Τρεις άνδρες στο Ιράν, που είχαν καταδικασθεί για ένοπλες ληστείες, εκτελέστηκαν δια απαγχονισμού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Το Ιράν επιβάλλει την θανατική ποινή για πολλά εγκλήματα και πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία.

«Σήμερα το πρωί εκτελέσθηκε η θανατική ποινή, που είχε επιβληθεί σε τρεις ληστές, οι οποίοι είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας», μετέδωσε το “Mizan Online”.

Η δικαστική εξουσία εξήγησε ότι καταδικάσθηκαν για μοχαραμπέχ («πόλεμος εναντίον του Θεού» στα περσικά), προσθέτοντας ότι οι τρεις άνδρες είχαν διαπράξει συνολικά 14 ληστείες τον Απρίλιο 2024.

Λίγο καιρό νωρίτερα, στις αρχές Οκτωβρίου, η δικαστική εξουσία είχε ανακοινώσει την εκτέλεση έξι μελών μιας ομάδας, που είχε κριθεί ένοχη για «τρομοκρατικές» επιθέσεις στην επαρχία του Χουζεστάν, στο νότιο Ιράν.