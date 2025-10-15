Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, αποκλειστικά μέσω του επίσημου καναλιού του Δικεφάλου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φίλους της ομάδας να ξαναζήσουν το ποδοσφαιρικό και ανθρώπινο ταξίδι ενός από τους σημαντικότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ τα ασπρόμαυρα.

Η παραγωγή του PAOK TV υπόσχεται ένα συγκινητικό και υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικό αποτέλεσμα, που θα μεταφέρει τον θεατή πίσω σε όλες τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του Βιεϊρίνια: από το πρώτο του πέρασμα στην Τούμπα και την επιστροφή του ως ηγέτης, μέχρι τις μεγάλες νίκες, τους τίτλους και τις συγκινήσεις που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, αδημοσίευτα πλάνα και προσωπικές μαρτυρίες συμπαικτών, προπονητών και ανθρώπων που τον έζησαν από κοντά, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη διαδρομή ενός ποδοσφαιριστή που ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου και έγινε σύμβολο πίστης, πάθους και αφοσίωσης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα από την επίσημη ανάρτησή της, αποτύπωσε το νόημα της ταινίας σε μία φράση που τα λέει όλα: «Ένα φανταστικό ταξίδι, μία τεράστια καριέρα, ένας υπέροχος άνθρωπος… Παρασκευή, 17.10.2025, στις 21:00!».

Πρόκειται για μια δημιουργία που δεν απευθύνεται μόνο στους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά σε κάθε φίλαθλο που αναγνωρίζει την αξία ενός αθλητή που πορεύτηκε με ήθος, πάθος και συνέπεια. Μια ωδή στον ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με ολόκληρη μια εποχή, αλλά και στον άνθρωπο που ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τον Δικέφαλο.