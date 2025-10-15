Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ αγωνίστηκε με το περιβραχιόνιο του αρχήγού από την αρχή του αγώνα και μάλιστα ως «φουνταριστός» και βγήκε από τον αγώνα στο 67ο λεπτό για να μπει στην θέση του ο Βλαντιμίρ Νικόλοφ της Κορόνα Κιέλτσε.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ σπατάλησε δυο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει, μια σε κάθε ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες της Βουλγαρίας στις δηλώσεις για να περιγράψει την κατάσταση στην ομάδα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να βγει από την κρίση εάν δείξει ενότητα και αυτό προκύπτει μέσα από τις δηλώσεις του.

«Αυτές οι ήττες είναι δύσκολο να τις αποδεχτούμε. Παίξαμε εναντίον εξαιρετικά ισχυρών αντιπάλων. Η ήττα από την Τουρκία ήταν πολύ πιο δύσκολη. Πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα αναλύοντας. Η ομάδα είναι σε δύσκολη κατάσταση, οι παίκτες είναι πολύ καλοί, αλλά αυτά είναι κλισέ. Πρέπει να αποδώσουμε καλύτερα», είπε αρχικά σε συνέντευξη του σε βουλγαρικό τηλεοπτικό δίκτυο ο «Ντέσπο».

Για τις δυο μεγάλες ευκαιρίες που είχε στο ματς τόνισε: «Δυστυχώς δεν κατάφερα να σκοράρω. Δεν εκμεταλλεύτηκα τις καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο. Η Ισπανία είχε 30 σουτ, αλλά παρόλα αυτά είχε την κατοχή της μπάλας την περισσότερη ώρα στον αγώνα».

Για την κριτική που δέχονται οι ποδοσφαιριστές από τα ΜΜΕ και τον κόσμο στην Βουλγαρία επεσήμανε χαρακτηριστικά τα εξής: «Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής θα προσβαλλόταν από την κριτική. Αλλά όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για τη Βουλγαρία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό – όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Όταν χάνουμε, όλοι στεναχωριόμαστε μαζί και προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση».