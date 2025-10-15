O Nεοκλής Αβδάλας είναι έτοιμος να ξεκινήσει την πρώτη του χρονιά στο κολεγιακό μπάσκετ στις ΗΠΑ, με τους Βιρτζίνια Τεκ του NCAA.

H δουλειά που έχει ρίξει ο Έλληνας παίκτης στο σώμα του είναι άκρως εντυπωσιακή, αν συγκρίνει κάποιος το σώμα που είχε το καλοκαίρι και το σώμα που έχει τώρα. Ο Αβδάλας δούλεψε, έβαλε μυς και είναι πιο έτοιμος από ποτέ να λάμψει στα παρκέ του NCAA.

H αλλαγή στο σώμα του Αβδάλα είναι πραγματικά εκπληκτική. Την φυσική κατάσταση του νεαρού Έλληνα «μαρτύρησε» το κολέγιό του με ανάρτηση σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Την περασμένη σεζόν, το «next big thing» του ελληνικού μπάσκετ έπαιξε στο Περιστέρι ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, ενώ στο EuroBasket U20 «έβγαλε μάτια» έχοντας 14 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 8 ασίστ στην διάρκεια του τουρνουά.