Το ενδιαφέρον γύρω από την επόμενη ημέρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται πως αποκτά νέα δυναμική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δύο ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι έχουν ασχοληθεί με την προοπτική συμμετοχής στα διοικητικά δρώμενα των Πράσινων.

Οι ενδιαφερόμενοι φέρεται να έχουν ήδη ξεκινήσει διερευνητικές κινήσεις, μελετώντας τα οικονομικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα, όπως και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Το ενδιαφέρον αφορά είτε την αγορά ποσοστού μετοχών είτε ακόμη και πλήρη εξαγορά της ΠΑΕ.

Πηγές αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει ανεπίσημες επαφές με το περιβάλλον του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο κάθε συζήτησης, ως βασικός χρηματοδότης και μεγαλομέτοχος του συλλόγου την τελευταία δεκαετία. Αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση ή διαπραγμάτευση, η κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει στο ραντάρ σοβαρών επενδυτών, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Το ένα από τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα έχει ήδη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς συλλόγους και βλέπει τον Παναθηναϊκό ως πιθανό «flagship club» για την επέκτασή του στη Νότια Ευρώπη.

Οι αναλυτές των δύο ομίλων εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και τις προοπτικές βιωσιμότητας της επόμενης τριετίας, προσπαθώντας να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό πλάνο αποτίμησης.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ως μη εισηγμένη εταιρεία, δεν έχει επίσημη εμπορική αποτίμηση. Ωστόσο, οι οικονομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι η αξία του συλλόγου θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου στον Βοτανικό και τη σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας. Η πιθανή αύξηση των εσόδων έως και 50% θεωρείται ρεαλιστική, εφόσον επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι.

Παρά τη φημολογία, ο Γιάννης Αλαφούζος, μέχρι στιγμής, δεν έχει δείξει καμία πρόθεση πώλησης. Παραμένει σταθερός στη θέση του, επιμένοντας στο δικό του πλάνο ανάπτυξης, αν και το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον ενδέχεται να δημιουργήσει πίεση και να αλλάξει τα δεδομένα.