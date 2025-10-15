Περισσότερες από δώδεκα σκόνες πρωτεΐνης που εξετάστηκαν από την αμερικανική ένωση καταναλωτών Consumer Reports βρέθηκαν να περιέχουν επικίνδυνες ή ανησυχητικές ποσότητες μολύβδου, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από την ανεξάρτητη οργάνωση.

Η Consumer Reports τόνισε ότι το μέσο επίπεδο μολύβδου που εντοπίστηκε στα προϊόντα αυτά έχει αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Από τις 23 σκόνες πρωτεΐνης που ελέγχθηκαν, περισσότερες από δύο στις τρεις περιείχαν ποσότητα μολύβδου μεγαλύτερη από το ανώτατο ασφαλές όριο ημερήσιας πρόσληψης, το οποίο ορίζεται στα 0,5 μικρογραμμάρια.

Δύο από τα προϊόντα εμφάνισαν τόσο υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου ώστε η Consumer Reports συνέστησε στους καταναλωτές να αποφεύγουν εντελώς τη χρήση τους.

«Δεν συνιστούμε την καθημερινή χρήση των περισσότερων σκονών πρωτεΐνης, επειδή πολλές περιέχουν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων και καμία δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πρωτεϊνικών σας στόχων», δήλωσε η Τούντε Ακινλέγιε, επικεφαλής ερευνήτρια της Consumer Reports.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων

Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα πλούσια σε πρωτεΐνη έχουν γνωρίσει σημαντική άνθηση στον τομέα της ευεξίας τα τελευταία χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η δημοτικότητά τους οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η πρωτεΐνη αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλει στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ευρέως από αθλητές που επιδιώκουν την αύξηση της μυϊκής τους μάζας και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Προειδοποιήσεις από ειδικούς υγείας

Ωστόσο, ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι πολλοί Αμερικανοί καταναλώνουν ήδη υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης. Επισημαίνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν επιπλέον πρωτεΐνη μέσω συμπληρωμάτων, ποτών ή επεξεργασμένων τροφίμων εμπλουτισμένων με αυτήν.