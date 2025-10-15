Στα εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας και του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο «Αττικόν» παρευρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επενδύει στις αναβαθμισμένες υποδομές και στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Όπως είπε, «καθώς όλοι έχουμε βιώσει στην οικογένειά μας περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα αλλά και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών στο σύστημα υγείας».

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ευχαρίστησε στον χαιρετισμό του τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά του. Τόνισε ότι «είναι σημαντικό να προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στο πλαίσιο της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων σημειώθηκαν επεισόδια περιορισμένης έντασης μεταξύ εργαζομένων και αστυνομικών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία.