Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν για 2.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ, μέσα από ανάρτησή του στο Tik Tok.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αρχικά είχαν σχεδιαστεί εκπτώσεις σε 1.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ, όμως η λίστα επεκτάθηκε. «Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μάχη κατά της ακρίβειας», σχολίασε και συνέχισε:

«Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού.»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Η ακρίβεια είναι το πρώτη πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού.