Με νέο προϋπολογισμό για το 2026 που σφίγγει το ζωνάρι κατά 30 δις ευρώ ή κατά περίπου 1% του ΑΕΠ της Γαλλίας η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί επιδιώκει τώρα να πετύχει κομματική συμφωνία σε μια προσπάθεια να βγει η χώρα από το πολιτικό αδιέξοδο που απειλεί την οικονομία της με επίθεση από τις αγορές.

Τα βάρη του νέου προϋπολογισμού αφορούν 17 δις ευρώ σε περικοπές και περίπου 13 δις ευρώ σε νέους φόρους και παρουσιάζονται μετά από συνεχείς αλλαγές πρωθυπουργών από τον πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν αφού οι πολιτικές ισορροπίες στο Κοινοβούλιο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα λεπτές. Τα βασικά σημεία του νέου προϋπολογισμού στον οποίο εναποθέτει τώρα τις ελπίδες το Παρίσι είναι τα εξής:

-Θεσπίζεται και επιβεβαιώνεται στόχος για μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,7% το 2026. Το τρέχον έλλειμμα θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

-Προτείνεται να ανασταλεί η εφαρμογή της μεγάλης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Μακρόν η οποία παρουσιάστηκε το 2023 και αφορούσε αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Το κόστος από το πάγωμα αυτό για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 400 εκατ ευρώ το 2026 και σε 1,8 δις ευρώ το 2027, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

-Προτείνεται η κατάργηση σειράς κοινών φορολογικών ελαφρύνσεων που αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

-Δεν θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις με βάση τον πληθωρισμό, ενώ θα παραμείνουν αμετάβλητοι οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος. Η μη αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων εισοδήματος με βάση τον πληθωρισμό του 2025 θα αυξήσει το ποσό που θα πληρώσουν τα νοικοκυριά.

-Κατάργηση του αφορολόγητου συντάξεων 10%, το οποίο θα αντικατασταθεί από ένα ενιαίο αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ. Αυτό θα αυξήσει το εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων και θα πλήξει περισσότερο όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις.

– Γίνεται μείωση των ορίων απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τους αυτοαπασχολούμενους.

-Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει φόρο 2% σε στοιχεία ενεργητικού εταιρειών συμμετοχών (holding) που ελέγχονται από τα 4.000 πλουσιότερα νοικοκυριά της Γαλλίας. Οι εταιρείες αυτές-οχήματα χρησιμοποιούνται συχνά για να γλυτώνουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φόρους από μεγάλα μερίσματα, σχολίαζε μεταξύ άλλων το Reuters. Ο φόρος αυτός αναμένεται να συγκεντρώσει για τα δημόσια ταμεία περίπου 1 δις ευρώ. Υπάρχον φόρος στα υψηλότερα εισοδήματα αναμένεται να αποφέρει επιπλέον 1,6 δις ευρώ.

-Επεκτείνεται για ένα ακόμη χρόνο η διάρκεια εφαρμογής πρόσθετου φόρου στις 400 μεγαλύτερες εταιρείες της Γαλλίας, πιθανώς με πιο μειωμένο συντελεστή. Αυτός ο φόρος αναμένεται να αποφέρει 4 δις ευρώ.

-Επιβάλλεται τέλος 2 ευρώ στα μικρά δέματα που έρχονται στη Γαλλία από την Ασία λόγω μεγάλης αύξησης του όγκου τους.

-Επιβάλλεται επιπλέον φόρος σε όλα τα προϊόντα καπνίσματος συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών τσιγάρων

-Προτείνεται η μείωση των θέσεων δημοσίων υπαλλήλων κατά 3.000 άτομα.

Πιθανές νέες αλλαγές

Ο πρωθυπουργός τώρα επιδιώκει να βρει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της δέσμευσης για εξοικονόμηση πόρων και της συγκέντρωσης υποστήριξης τόσο από αριστερούς όσο και από δεξιούς βουλευτές.

Για το λόγο αυτό το γραφείο του Λεκορνί δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι πιθανό να αλλάξει σημαντικά λόγω της ελευθερίας που έχουν οι βουλευτές να υποβάλλουν και να καταψηφίζουν τροπολογίες.Τα κόμματα μπορεί επίσης να επιδιώξουν να περάσουν κι άλλες αλλαγές, όπως μια νέα μορφή «φόρου πλούτου» που υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές.