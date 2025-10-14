Ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονται στην οροφή του ξενοδοχείου της Εθνικής Ισραήλ στην Ούντινε, ενώ η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής εν όψει του προκριματικού αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο σήμερα Τρίτη, 14 Οκτωβρίου.

Ο ήχος των ελικοπτέρων που επιτηρούν την πόλη γεμίζει τον αέρα από το πρωί. Ο αγώνας έχει καταταχθεί στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, παρά τη σημαντική συμφωνία εκεχειρίας που έθεσε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα. Πολλά καταστήματα και εστιατόρια δεν άνοιξαν σήμερα και υπάρχουν αυστηροί κανόνες για όσους το κάνουν — συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης οποιουδήποτε εξωτερικού εξοπλισμού ή άλλων αντικειμένων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.

Το λεωφορείο της Εθνικής Ισραήλ θα συνοδεύεται στο γήπεδο με μέγιστη ασφάλεια και θα υπάρχουν επίσης ελεύθεροι σκοπευτές στην οροφή του σταδίου, καθώς και ισχυρή αστυνομική και στρατιωτική παρουσία.