Ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση της άμυνας του Κιέβου και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με δήλωση του προσωπάρχη του προεδρικού γραφείου, Άντριι Γερμάκ.

Η Ουκρανία επιδιώκει μεγαλύτερη αμερικανική υποστήριξη στην πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας, τη στιγμή που οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εντείνουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και προωθούνται στο πεδίο της μάχης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άντριι Γερμάκ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν και το ζήτημα της επιβολής πιο αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία, μέτρο που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θεωρεί καθοριστικής σημασίας για να πιεστεί η Μόσχα σε διαπραγματεύσεις.

«Ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος και είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», έγραψε ο Γερμάκ.

Στην ουκρανική αποστολή συμμετέχει επίσης ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.