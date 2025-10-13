Ο Φρανκ Νιλικίνα, στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό (δεν είχε αγωνιστεί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια στη διαβολοβδομάδα της Ισπανίας) έδειξε εντυπωσιασμένος από την παρουσία του κόσμου και γενικότερα την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ.

Ας κάνει λίγο υπομονή γιατί το βράδυ της Κυριακής θα… ξεχάσει ότι ήξερε ως τώρα στην καριέρα του για ατμόσφαιρες ζώντας ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι (ουσιαστικά το κορυφαίο) της Ευρώπης, ένα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

«Ο Εβάν Φουρνιέ που πάντα με συμβούλευε και με βοηθούσε, με έχει προετοιμάσει τι να περιμένω» είπε με… αφέλεια μάλλον ο Γάλλος γκαρντ πολύ απλά διότι άλλο να το ακούς και άλλο να το ζεις!

Ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο «αιωνίων» όπως έχουν ομολογήσει εδώ και πολλά χρόνια δεκάδες μεγάλοι ξένοι παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο, αποτελεί αξία ανεκτίμητη και εμπειρία ζωής που έχουν να τη διηγούνται στα εγγόνια τους!

Είναι αλήθεια ότι κόντρα στη νεοφερμένη Dubai BC ο Νιλικίνα ήταν εξαιρετικός και μάλιστα μπήκε φορτσάτος, απλά ήταν φανερό μετά από κάποια λεπτά πως ήθελε ανάσες και οι Ερυθρόλευκοι τον προστάτευσαν αφού δεν έπαιξε περισσότερα από 15-16 λεπτά αν και θα πάρει το χρόνο του όσο προχωράει η σεζόν.

«Θα πρέπει να πάρει χρόνο και περισσότερο από σήμερα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχε pre-season, όλοι οι άλλοι έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια ως τώρα, κι αυτός είχε την ευκαιρία να παίξει μόνο με το Μαρούσι. Βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας και πρέπει να είμαστε λιγότερο αυστηροί στις απαιτήσεις από εκείνον και να μην τον κρίνουμε αυστηρά. Αλλά είναι ένας παίκτης επιπέδου που θα μας βοηθήσει πολύ» είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας που άλλωστε είχε στείλει το μήνυμα από τον αγώνα στα βόρεια προάστια την περασμένη Κυριακή όταν ο Νιλικίνα έπαιξε για πρώτη φορά:

«Υπογράψαμε τον Νιλικίνα γιατί, δεν ξέρω αν έχει υποτιμηθεί, αλλά είναι παίκτης μεγάλης κλάσης. Χρειάζεται φυσική κατάσταση και να παίζει συνεχόμενα με υψηλή ένταση. Μας ανεβάζει επίπεδο με τα προσόντα του και τον έλεγχο του ρυθμού».

Ο Γάλλος παίζει σαν να βρίσκεται καιρό στον Ολυμπιακό και με εξαίρεση το γεγονός ότι χρειάζεται ανάσες καθώς έχει παίξει μόλις σε 2 παιχνίδια όταν οι συμπαίκτες του – μαζί με τα φιλικά στα τουρνουά – έχουν φτάσει στα 10 δείχνει εξαιρετικό βαθμό προσαρμοστικότητας για νέο παίκτη.

«Είναι πολύ έξυπνος παίκτης και φάνηκε από την πρώτη στιγμή το πως καταλάβαινε τα πράγματα στις προπονήσεις θα μας βοηθήσει πολύ» είπε ο Έλληνας τεχνικός που διάλεξε τον άσο της Παρτίζαν από την πρώτη στιγμή που ο Κίναν Εβανς είχε νέο τραυματισμό.

Ο Νιλικίνα πρέπει να μπει σταδιακά στο ρυθμό αλλά τα λεπτά συμμετοχής του υποχρεωτικά θα αυξάνονται σταδιακά όταν θα έχει να τραβήξει το βάρος και των απόντων όλο τον Οκτώβριο Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Εβανς και όταν τα παιχνίδια έρχονται… κατά ριπάς όπως τώρα (Παναθηναϊκός, Εφές και Μακάμπι μέσα σε 5 μέρες).