Ανοδική πορεία για τις ελληνικές ομάδες στη νέα παγκόσμια κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) για την περίοδο 1.10.2024 – 30.9.2025, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει επτά θέσεις και τον Παναθηναϊκό να «σκαρφαλώνει» στο Top-80.

Η θέση των ελληνικών ομάδων

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε αξιοσημείωτη άνοδο, καθώς ανέβηκε επτά θέσεις, από την 54η στην 47η θέση, συγκεντρώνοντας 219 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε επίσης σημαντική βελτίωση, ανεβαίνοντας από την 93η στη 77η θέση, με 176 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται 112ος (από 127ος) με 142,5 βαθμούς.

Πιο κάτω στη λίστα, ο Άρης παρέμεινε σταθερός στην 294η θέση με 81,125 βαθμούς, ο οποίος ξεπέρασε την ΑΕΚ, που υποχώρησε από την 262η στην 296η θέση (81 βαθμοί).