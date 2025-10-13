Πριν από μερικές μέρες, το Διοικητικό Δικαστήριο επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ, για την υπόθεση οφειλής προς τον Θανάση Παπάζογλου.

Ωστόσο, οι Κρητικοί προσέφυγαν στο διαιτητικό δικαστήριο μετά την προσφυγή του πρώην παίκτη τους, καθώς αναγνωρίστηκε αθλητική διαδοχή μεταξύ παλιάς και νέας ΠΑΕ ΟΦΗ.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής του ΟΦΗ και αποφάσισε τα εξής:

«Α) Την αναστολή εκτελεστότητας της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Β) Την έκδοση προσωρινής διαταγής έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.»

Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ γλίτωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της Super League αλλά και τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα.

Η ομάδα του Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον αντιπρόεδρο, Ηλία Πουρσανίδη με πέντε δικηγόρους, ενώ εκεί βρέθηκε και ο Θανάσης Παπάζογλου αλλά και η ΕΠΟ.