Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο γιος του Ρόναν βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής για την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη» και παραχώρησαν συνέντευξη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και στην εκπομπή «Buongiorno».

Μετά από οκτώ χρόνια απουσίας, ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου Ντάνιελ Ντέι-Λιούις («Το Αριστερό μου Πόδι», «Θα Χυθεί Αίμα», «Λίνκολν») επιστρέφει στον κινηματογράφο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ανεμώνη», την οποία σκηνοθετεί ο 27χρονος γιος του και εγγονός του Άρθουρ Μίλερ, Ρόναν Ντέι-Λιούις. Το σενάριο υπογράφουν από κοινού πατέρας και γιος, σηματοδοτώντας έτσι μια ιδιαίτερη οικογενειακή και καλλιτεχνική συνεργασία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι έμαθε από τη συνεργασία με τον γιο του, είπε: «Έγινε ξεκάθαρο σε μένα πως πολύ νωρίς ο Ρόναν είναι ικανός να φροντίζει τον εαυτό του. Εγώ ήμουν λιγότερο ικανός να τον προστατεύσω απ’ οποιονδήποτε άλλον παρά το γεγονός ότι ήμουν πατέρας του. Αλλά σε ότι αφορά το τι έμαθα, είναι τόσο δύσκολο να προσδιορίσεις τι αποκομίζεις από μία εμπειρία. Εάν έπρεπε να το περιγράψω ήταν μία σκέτη απόλαυση που μπορεί να μην φαίνεται, γιατί το θέμα της ταινίας είναι αρκετά σκοτεινό, αλλά η εμπειρία της συνεργασίας ήταν μία σκέτη απόλαυση και αυτό ο χρόνος που πέρασα με τον Ρόναν ήταν πολύ ξεχωριστός».

Στην εκπομπή και στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο μίλησε για τη συνεργασία με τον αγαπημένο ηθοποιό κι ο γιος του, Ρόναν, ο οποίος σκηνοθετεί την ταινία.

«Ένιωσα σίγουρα δέος. Γυρίσαμε κάποιες σκηνές μονολόγου, μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας, και το να παρακολουθώ την ερμηνεία του ήταν κάτι εκπληκτικό. Το να βρίσκομαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του και να τον σκηνοθετώ ήταν έμπνευση».