Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του έθεσαν ανακρίτρια και εισαγγελέας πριν αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.;

Από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς όπως ειπώθηκε ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.