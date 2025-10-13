Μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης στο Γυμνάσιο Ραφήνας, διαπιστώθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί και σοβαρές φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις. Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση και αγανάκτηση για την καταστροφή που προκάλεσαν άγνωστοι δράστες.

Σύμφωνα με το irafina.gr, τα συνεργεία του Δήμου, μαζί με τη Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά, αντίκρισαν εικόνες σοβαρών ζημιών σε αίθουσες, εξοπλισμό και άλλες υποδομές του σχολείου. Η Δημοτική Αρχή, λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είχε προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και καθαριότητας, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και δασκάλους σε ιδανικές συνθήκες.

Δυστυχώς, η καταστροφική αυτή ενέργεια ορισμένων ατόμων οδηγεί σε εικόνες που προκαλούν θλίψη και οργή. Ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση των ζημιών και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

«Το σχολείο είναι χώρος μάθησης, δημιουργίας και σεβασμού», αναφέρει η Δήμαρχος, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα, προστατεύοντας τις σχολικές υποδομές και διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον για όλους.