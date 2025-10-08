Στη σύλληψη μίας 54χρονης Ελληνίδας και ενός 37χρονου υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Αθήνα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, τον αστυνομικό σκύλο Κ9 «Τόμπι» και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε οικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε εκατοντάδες μικρές συσκευασίες. Επίσης, βρέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και πλήθος από κενά σακουλάκια επιμερισμού.

Σύμφωνα με τις αρχές, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα έφθανε τα 9.837 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να αποτελούσαν μέλη κυκλώματος με διακριτούς ρόλους στην αποθήκευση, τον επιμερισμό και τη διακίνηση της κάνναβης. Οι αρχές αναζητούν και τρίτο άτομο που φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δραστηριότητα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.