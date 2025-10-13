Η θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης αποτελεί, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, τη μακροπρόθεσμη λύση για την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό και τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, κεντρική θέση στις πολιτικές που προωθούνται κατέχει η θέσπιση ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης και η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το όριο αυτό ορίζει την ηλικία κάτω από την οποία η πρόσβαση των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέπεται μόνο με γονική συγκατάθεση. Για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο, οι πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας όλων των χρηστών, αντί της σημερινής πρακτικής της απλής «αυτοδήλωσης».

Η σχετική Εθνική Στρατηγική, που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό τον Δεκέμβριο του 2024, περιλάμβανε ήδη τις συγκεκριμένες προτάσεις. Έκτοτε, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε να διεθνοποιήσει τις ελληνικές θέσεις, μέσα από συντονισμένες δράσεις.

Μεταξύ αυτών, η παρουσίαση non-paper από τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, το οποίο συνυπογράφηκε από περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και η κατάθεση προτάσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Οι ελληνικές θέσεις έτυχαν ευρείας αποδοχής.

Η ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή για την επαλήθευση ηλικίας, την EU Age Verification App (Miniwallet). Η Ελλάδα συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να είναι λειτουργικό έως το τέλος Οκτωβρίου.

Η εφαρμογή θα ενταχθεί στις πλατφόρμες KidsWallet και gov.gr Wallet, προσφέροντας ασφαλή επαλήθευση ηλικίας όχι μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για υπηρεσίες όπως οι διαδικτυακές αγορές προϊόντων καπνού, αλκοόλ και τα ηλεκτρονικά παίγνια.

«Στην Ελλάδα προχωράμε, εντάσσοντας έως τα τέλη Οκτωβρίου την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για την επιβεβαίωση ηλικίας στο Kids Wallet, και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και άλλες χώρες σε αυτή τη μετάβαση. Πιστεύω βαθιά ότι καμία τεχνολογική λύση δεν υποκαθιστά τον ρόλο των γονιών. Είναι αυτοί που δίνουν το παράδειγμα και τα όρια. Οφείλουμε, λοιπόν, να τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να βοηθούν τα παιδιά τους να σταθούν με ασφάλεια, ισορροπία και κριτική σκέψη μέσα στον ψηφιακό κόσμο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σε επίπεδο ΕΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την καθιέρωση ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη συγκροτήσει επιτροπή ειδικών για τον καθορισμό αυτού του ορίου.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου υπουργών Τηλεπικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε στη Δανία την περασμένη εβδομάδα.

«Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι θέμα που μπορεί να περιμένει. Χρειάζεται να κινηθούμε άμεσα, με κοινό ευρωπαϊκό βηματισμό, ώστε οι ψηφιακές πλατφόρμες να εφαρμόσουν τον ενιαίο μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας, όπως αυτός έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας προστατεύονται πραγματικά από περιεχόμενο και υπηρεσίες που δεν αρμόζουν στην ηλικία τους. Αυτό ακριβώς ανέδειξα και την Παρασκευή στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Τηλεπικοινωνιών στο Χόρσενς της Δανίας», καταλήγει ο κ. Παπαστεργίου.