Η τιμή των τσιγάρων στην Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 ευρώ ανά πακέτο, από τα περίπου 4,3 ευρώ που κοστίζουν σήμερα, μετά την προτεινόμενη ευρωπαϊκή οδηγία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει αυξήσεις από 2 έως 3 ευρώ ανά πακέτο τσιγάρων, ενώ αντίστοιχη επιβάρυνση προβλέπεται και για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η αύξηση εκτιμάται περίπου στο 1 ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin στο Λουξεμβούργο, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και στην προσοχή που πρέπει να υπάρξει ώστε να μην πληγεί η αγορά και να μην ενισχυθεί το λαθρεμπόριο.

«Η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας όμως ότι «η ασύμμετρη αύξηση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί συχνά σε αύξηση του λαθρεμπορίου, όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν».

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε επίσης ότι μια απότομη αύξηση των τιμών, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως προς την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Πρότεινε, μάλιστα, τη θέσπιση μεταβατικών περιόδων για την εφαρμογή των νέων μέτρων.

Η τελική μορφή της οδηγίας και ο τρόπος εφαρμογής της θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, μετά τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη;

Ένας μέσος καπνιστής που αγοράζει 1 πακέτο τσιγάρα την ημέρα, θα έβλεπε το μηνιαίο του κόστος να αυξάνεται από περίπου 120 ευρώ που δίνει σήμερα (4 ευρώ x 30 ημέρες) σε περίπου 180 ευρώ (6 ευρώ x 30 ημέρες), αν η τιμή κάθε πακέτου ανέβει κατά 2 ευρώ λόγω φόρου.

Η διαφορά των 60 ευρώ τον μήνα ισοδυναμεί σχεδόν με το 7% του κατώτατου μισθού, που σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ. Σε ετήσια βάση, ο καπνιστής θα χάνει περίπου 720 ευρώ, δηλαδή όσο ένας ολόκληρος μηνιαίος μισθός.

Ακόμη και οι περιστασιακοί καπνιστές θα επιβαρυνθούν αισθητά, καθώς ακόμη και λίγα πακέτα την εβδομάδα θα κοστίζουν περισσότερο.