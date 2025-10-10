Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα (9.10.2025) και αύριο αντίστοιχα.

O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αυξήσει κι άλλο τους φόρους στα καπνικά προϊόντα.

«Ναι μεν η δημόσια υγεία είναι σημαντική όμως οι υπερβολικοί φόροι θα αυξήσουν το λαθρεμπόριο και θα πλήξουν παραγωγή και εξαγωγές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος του MEGA Χριστίνα Κοραή, σημείωσε πως τον περασμένο Ιούλιο είχε βρεθεί στο γραφείο του κ. Πιερρρακάκη, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος βρέθηκε εκεί με την ιδιότητα τους προέδρου της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και έθεσε στον υπουργό το συγκεκριμένο ζήτημα.