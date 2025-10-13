Η BYD λάνσαρε επίσημα το Seal 05 DM-i που θα κυκλοφορήσει το 2026 και σε άλλες αγορές, με αυξημένη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία από 55 χλμ. σε 128 χλμ. και συνολική αυτονομία 2.000 χλμ.. Το νέο αυτοκίνητο δεν έχει αλλάξει πολύ όσον αφορά την εμφάνιση και το εσωτερικό.

Εξωτερικά, το Seal 05 DM-i του 2026 συνεχίζει τη σχεδιαστική γλώσσα της BYD. Ταυτόχρονα, το μήκος, το πλάτος και το ύψος του παραμένουν αμετάβλητα: 4780/1837/1515 mm, αντίστοιχα, με μεταξόνιο 2718 mm και ελάχιστη ακτίνα στροφής 5,5 m.

Στο εσωτερικό, το πιλοτήριο είναι εξοπλισμένο με ένα επίπεδο τριάκτινο τιμόνι, έναν πλήρη πίνακα οργάνων LCD 8,8 ιντσών και μια κεντρική οθόνη ελέγχου 10,1 ιντσών, που τροφοδοτείται από το έξυπνο σύστημα πιλοτηρίου DiLink της BYD. Το νέο αυτοκίνητο έχει αντικαταστήσει τον κρυστάλλινο λεβιέ ταχυτήτων με έναν ηλεκτρονικό επιλογέα ταχυτήτων, αφήνοντας περισσότερο χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Το plug-in υβριδικό σύστημα προέρχεται από την τεχνολογία DM 5ης γενιάς της BYD, η οποία αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων και έναν μπροστινό ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας έχει μέγιστη ισχύ 74 kW (99 hp) και μέγιστη ροπή 126 Nm, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας παράγει μέγιστη ισχύ 120 kW (161 hp) και μέγιστη ροπή 210 Nm, παρέχοντας χρόνο επιτάχυνσης 0 έως 100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα.