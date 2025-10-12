Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Χαμάς ενημέρωσε το Ισραήλ ότι είναι έτοιμη αρχίσει από σήμερα (12/10) την απελευθέρωσή τους. «Η Χαμάς ενημέρωσε το Ισραήλ ότι έχει 20 ζωντανούς ισραηλινούς ομήρους και είναι έτοιμη να αρχίσει την απελευθέρωσή τους ήδη από την Κυριακή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα» κατά το αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Exclusive: Hamas has told Israel it has 20 living Israeli hostages in hand and is ready to begin releasing them as early as Sunday, people familiar with the matter said https://t.co/cBWrfOnDNd — The Wall Street Journal (@WSJ) October 12, 2025

Η Χαμάς εξακολουθεί να πιέζει για την απελευθέρωση επτά γνωστών Παλαιστινίων κρατουμένων, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις στο BBC. Εάν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει έστω και δύο από αυτούς, η οργάνωση λέει ότι θα επιστρέψει τους Ισραηλινούς ομήρους σήμερα, μια ημέρα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η συμφωνία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές έχει βάση σχέδιο είκοσι σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Πώς θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων

Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων, οι όμηροι θα παραδοθούν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια θα αναλάβουν οι ειδικές μονάδες του στρατού του Ισραήλ, ενώ όσοι χρίζουν νοσηλείας θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο του Μπερ Σεβά το οποίο είναι ήδη έτοιμο να τους υποδεχτεί.

Για την επιχείρηση θα υπάρχουν και βαν για τη μεταφορά ομήρων, ενώ έχει στηθεί και κέντρο υποδοχής, όπου θα τους περιμένουν τα μέλη των οικογενειών τους στο Ρέιμ.

Οσον αφορά τις σορούς, που θα ακολουθήσουν την παράδοση των ζωντανών ομήρων, οι σοροί τους θα καλυφθούν με ισραηλινή σημαία και αντιστοίχως από το αν είναι πολίτες ή αν είναι στρατιώτες, θα μεταφερθούν σε διαφορετικά σημεία.

Οι σοροί στρατιωτών θα μεταφερθούν σε στρατιωτικές βάσεις και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία της ταφής.

Η «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ

Προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου -, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο»

Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα (12/10) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Το Ισραήλ λέει ότι θα καταστρέψει τα εναπομείναντα τούνελ της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην καταστροφή όλων των εναπομεινασών υπόγειων σηράγγων στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία με την παλαιστινιακή οργάνωση. Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιχείρηση θα υλοποιηθεί τόσο από τον ισραηλινό στρατό όσο και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», επισημαίνοντας πως βασικός στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Μετά την αρχική απόσυρση των στρατευμάτων, οι ισραηλινές δυνάμεις αναμένεται να διατηρήσουν τον έλεγχο σε πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι κατέστρεφε συστηματικά τις σήραγγες της Χαμάς, αν και το ακριβές μέγεθος του υπόγειου δικτύου παραμένει ασαφές. Πριν από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης, αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι οι σήραγγες εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, ακόμη και κάτω από πυκνοκατοικημένες περιοχές.