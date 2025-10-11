Η Χαμάς δεν θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους του πολιτικού της γραφείου στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

“Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες”, ανέφερε ο Χοσάμ Μπαντράν, διευκρινίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενεργεί “μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών”.

Ο Μπαντράν χαρακτήρισε “παράλογη” την ιδέα απέλασης των μελών της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

“Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί”, δήλωσε ο Μπαντράν. “Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο”, πρόσθεσε.

Αντίδραση σε περίπτωση αποτυχίας του αμερικανικού σχεδίου

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς προειδοποίησε ότι το κίνημα θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου αποτύχει. “Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (…) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη”, δήλωσε.

Πολυπλοκότητα στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων

Αναφερόμενος στη συνέχεια των συνομιλιών, ο Μπαντράν εκτίμησε ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι περισσότερο πολύπλοκη.

“Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση”, είπε. “Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο”, πρόσθεσε.