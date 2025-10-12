Το όνομα του Ουκρανού προπονητή Σέργκει Ρέμπροφ ήταν «ψηλά» στη λίστα του Παναθηναϊκού όταν οι «Πράσινοι» προχώρησαν στην απόλυση του Ρουί Βιτόρια.

Μάλιστα οι δύο πλευρές είχαν έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία, όμως η Ομοσπονδία της Ουκρανίας δεν επέτρεψε στον Ουκρανό προπονητή να αφήσει τον πάγκο της χώρας.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν του αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ρέμπροφ μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, επειδή δούλεψα καλά πριν από την εθνική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για μένα. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι για την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Σέβομαι τη χώρα μου. Σίγουρα θα δουλέψω με την ομάδα μου μέχρι το τέλος».