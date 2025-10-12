Μπορεί η ηλεκτροκίνηση να έχει ως στόχο τα μικρά, μικρομεσαία και τα SUV μοντέλα όπως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφορά τις πολυτελείς φίρμες που έχουν ιδιαίτερο πάθος για την μεγάλη μετάβαση στα EV μοντέλα που θα φουλάρουν με ρεύμα! Ανάμεσα σε αυτές είναι η Porsche, που πατάει γκάζι με νέα μοντέλα, που δεν απομακρύνονται από τις σπορ επιδόσεις, αλλά σίγουρα θα έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Παρόλο που η γερμανική εταιρεία των supercars μαζεύει τον αρχικό της στόχο – εως το 2030 το 80% των ετήσιων πωλήσεων της θα προερχόταν από αμιγώς ηλεκτροκίνητα μοντέλα – στέλεχος της φίρμας ανέφερε…μουδιασμένος ότι η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαρκεί περισσότερο από όσο νομίζαμε πριν από πέντε χρόνια.

Προς το παρόν από την Porsche αναμένουμε το 2026 η δημοφιλής Cayenne να μπει στην πρίζα, ενώ ήδη έχουμε την ηλεκτρική Macan, ενώ το 2025, θα μπουν στην πρίζα οι 718 Boxster και 718 Cayman.

Τα δύο της πόδια σε διαφορετικές πλευρές θέλει να έχει η Ferrari , η οποία από τη μια θέλει να μην χάσει το τρένο της ηλεκτροκίνησης αλλά δεν μπορεί να εξαφανίσει τους κινητήρες βενζίνης , που κρατούν τη φίρμα στη ζωή. Μάλιστα, ήδη ετοιμάζει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο, μέσα στο 2025 και αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται και οι πρώτες δοκιμές. Το πιο σημαντικό ότι είναι από τις λίγες εταιρείες που παράγει τα μοντέλα της, στην γενέτειρα πατρίδα, αφού το νέο πρότζεκτ στήνεται σε ένα νέο εργοστάσιο, κοντά στο Μαρανέλλο, εκεί, όπου θα στηθεί όχι μόνο το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και οι κινητήρες και οι μπαταρίες του.

Λίγο πιο δύσκολα βλέπει τον πλήρη εξηλεκτρισμό της η Bentley, η οποία ευελπιστεί να παρουσιάσει, ως η μεγάλη βρετανική μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων, πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2026.Πάντως, για τη βρετανική φίρμα ο πλήρης εξηλεκτρισμός πάρει περίπατο αφού για τη φίρμα η ηλεκτροκίνηση μεταφέρθηκε από το 2030 στο 2035! Και πώς να το πράξει τόσο γρήγορα μια εταιρεία που έως και προσφάτως, τα μοντέλα της είχαν κάτω από το καπό τους κινητήρες μεγάλου κυβισμού, V6 και V8.

Η Cadillac, παρόλο που έχει πολύ ισχνή παρουσία στην Ευρώπη, ανέφερε ότι θα έχει έτοιμο σε λίγο διάστημα το πέμπτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της. Θα έχει κάτω από το καπό δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 615 άλογα με 880 Nm ροπής, με την μπαταρία των 102 kWh να προσφέρει αυτονομία 483 χλμ. Λίγο πιο μπροστά βρίσκεται η Jaguar, η οποία δοκιμάζει αυτή την περίοδο τη νέα, ηλεκτρική της λιμουζίνα!

Με φουλ ηλεκτρικά θα πάει και η Rolls Royce, η οποία μάλλον δεν θέλει της υβριδική τεχνολογία. Μόνο ηλεκτρικά για την χλιδάτη φίρμα, που επιθυμεί να διατηρήσει και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, για τους εκλεκτούς πελάτες, που δεν έχουν κριτήριο αγοράς την τιμή των συγκεκριμένων μοντέλων. Η Rolls – Royce έχει θέσει ως στόχο τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας της έως το 2030!