Η Ferrari ετοιμάζει το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα. Το λεγόμενο Electrica έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στα τέλη του επόμενου έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εμβληματική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά θα είναι ένα από τα περισσότερα από δώδεκα αυτοκίνητα που η Ferrari σχεδιάζει να λανσάρει μεταξύ 2026 και 2030.

Παρά την εισβολή της ηλεκτροκίνησης η Ferrari εχει αποφασίσει να να επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης V-6, V-8 και V-12. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα διασφαλίσει ότι πληρούν τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να διερευνούν τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης με νέους τύπους καυσίμων που πληρούν τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων, διατηρώντας παράλληλα τον εξοπλισμό. Πέρυσι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα εξαφανιστεί ποτέ εντελώς από την αγορά πολυτελών οχημάτων.