Τη Δευτέρα θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι βρίσκονται σε μέρη ιδιαίτερα άσχημα τα οποία ελάχιστοι γνωρίζουν.

Είπε επίσης ότι η Χαμάς θα παραδώσει και περίπου 28 σορούς ομήρων.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους. Tη Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ νωρίς και μετά θα πάω και στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ γαφείο, ενώ συμπληρώνεται η δεύτερη ημέρα εκεχειρίας βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

President Trump: “It’s a great deal for Israel, but it’s a great deal for everybody… on Monday, the hostages come back… I’ll be going to Israel, I’ll be speaking at the Knesset early on, and then, I’m also going to Egypt… Everybody wants this deal to happen.” pic.twitter.com/jgeMuF4VGe — Open Source Intel (@Osint613) October 11, 2025

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ενώ αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή, όπου επρόκειτο να φτάσει την Κυριακή, αλλά το ταξίδι αναβλήθηκε κατά μία ημέρα και δεν θα ξεκινήσει όπως είχε ανακοινωθεί από την Αίγυπτο, αλλά από το Ισραήλ.