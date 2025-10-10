Ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βόουτ, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X ότι «ξεκίνησε η μείωση προσωπικού», δηλαδή η απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Βόουτ, θα απολυθεί σημαντικός αριθμός εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένοι αριθμοί ή να διευκρινιστούν οι υπηρεσίες που θα επηρεαστούν περισσότερο από το μέτρο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάλληλοι του υπουργείου έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «συνέπεια του κλεισίματος της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εργαζόμενοι που ειδοποιήθηκαν θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους. Το υπουργείο, όπως σημειώθηκε, «συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει από την 1η Οκτωβρίου ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εξαιτίας του παρατεταμένου shutdown για το οποίο Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι αλληλοκατηγορούνται. Η δημοσιονομική παράλυση έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους σε υποχρεωτική αργία, καθώς οι θέσεις τους δεν θεωρούνται κρίσιμες για τη λειτουργία του κράτους.

Κατά τη διάρκεια του shutdown, περίπου 2,3 εκατομμύρια υπάλληλοι των ομοσπονδιακών υπηρεσιών δεν λαμβάνουν μισθό, ενώ το ίδιο ισχύει και για 1,3 εκατομμύρια στρατιωτικούς.