Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL θα αυξήσει τις παραδόσεις πετρελαίου και καυσίμων προς τη Σερβία, μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στη σερβική πετρελαϊκή βιομηχανία NIS, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Σιγιάρτο ανέφερε ότι «καθώς η MOL διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προμήθεια της Σερβίας με αργό πετρέλαιο και καύσιμα … οι σέρβοι φίλοι μας μπορούν να βασίζονται σε αυξημένες προμήθειες από τη MOL». Τόνισε ωστόσο πως η αύξηση αυτή δεν θα μπορέσει να καλύψει πλήρως την απουσία φορτίων από την Κροατία.

Οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της NIS τέθηκαν σε ισχύ από το πρωί της Πέμπτης. Επιβλήθηκαν λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας, καθώς το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών ανήκει σε ρωσικές εταιρείες, με κυριότερη τη Gazprom Njeft, που θεωρείται χρηματοδότης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις αποφασίσθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και αναβλήθηκαν οκτώ φορές, με την ελπίδα ότι το σερβικό δημόσιο θα προχωρούσε σε αλλαγές στην ιδιοκτησία της NIS. Παρά τις προσπάθειες του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, οι Ρώσοι μέτοχοι αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Η NIS ελέγχει περίπου το 80% της αγοράς καυσίμων στη Σερβία, τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, γεγονός που καθιστά την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας ιδιαίτερα κρίσιμη υπό το νέο καθεστώς κυρώσεων.