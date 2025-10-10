Η είδηση του θανάτου του Ρίκι Χάτον στις 14 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στο Χάιντ, κοντά στο Μάντσεστερ, προκάλεσε σοκ στον χώρο της πυγμαχίας και στη βρετανική κοινωνία. Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν μόλις 46 ετών.

Σήμερα (10/10), συγγενείς, φίλοι, πρώην συναθλητές και θαυμαστές του συγκεντρώνονται στον Καθεδρικό Ναό του Μάντσεστερ για να τον αποχαιρετήσουν. Ο μάνατζερ και στενός του φίλος, Πολ Σπικ, τον χαρακτήρισε «πρωτοπόρο μέσα στο ρινγκ αλλά και στη ζωή», τονίζοντας πως «κυριολεκτικά έσωσε ζωές» με τη στήριξή του σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα.

Ο Χάτον γεννήθηκε το 1978 στο Στόκπορτ, όπου οι γονείς του διατηρούσαν παμπ. Εκεί, σε ένα υπόγειο κελάρι, ξεκίνησε τις πρώτες του προπονήσεις στην πυγμαχία πριν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς αθλητές. Η ταχύτατη άνοδός του τον έφερε αντιμέτωπο με κορυφαίους του αθλήματος, όπως ο Κοστσά Τσιζού, ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μάνι Πακιάο.

Η προσωπικότητά του ξεπερνούσε τα όρια του ρινγκ. «Όλοι μεγαλώσαμε θέλοντας να γίνουμε σαν τον Ρίκι Χάτον», είπε ο φίλος και προπονητής του, Μπλέιν Γιούνις, ενώ άλλοι κοντινοί του άνθρωποι ζήτησαν ακόμη και την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του στο Χάιντ. Η Στέισι Κόουπλαντ, πρώην πρωταθλήτρια, σημείωσε ότι ο Χάτον άγγιξε τις καρδιές του κόσμου γιατί «δεν προσποιήθηκε ποτέ πως ήταν τέλειος. Ήταν ανθρώπινος, και αυτό ήταν που τον έκανε ξεχωριστό».

Παράλληλα με τις μεγάλες του επιτυχίες, ο Χάτον πάλεψε με προσωπικούς δαίμονες: ζητήματα ψυχικής υγείας και περιόδους εξάρτησης. Παρόλα αυτά, η αυθεντικότητά του και η σχέση του με τον κόσμο τον καθιέρωσαν ως «ήρωα του Χάιντ» και έναν από τους πιο αγαπημένους αθλητές της Βρετανίας.

Η κληρονομιά του, πέρα από τίτλους και νίκες, είναι η έμπνευση που έδωσε σε όσους πάλευαν — είτε πάνω στο ρινγκ είτε στη ζωή. «Υπήρχε μόνο ένας Ρίκι Χάτον», φώναζαν πάντα οι οπαδοί του. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ, το σύνθημα αυτό αποκτά βαρύτερο νόημα.

Το αποτύπωμα του Βρετανού πρωταθλητή θα μείνει ανεξίτηλο.