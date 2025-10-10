Οι Γυναίκες έχουν διπλάσιο αριθμό γονιδίων που συνδέονται με την κατάθλιψη σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με μια από τις μεγαλύτερες μελέτες του είδους της που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες φέρουν περίπου 13.000 γενετικούς δείκτες που σχετίζονται με την κατάθλιψη, σχεδόν διπλάσιους από τους 7.000 που εντοπίστηκαν στους άνδρες. Αυτές οι διαφορές ίσως να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη εμφανίζεται συχνότερα και με διαφορετικά συμπτώματα στις γυναίκες, όπως οι μεταβολικές αλλαγές και οι διακυμάνσεις στην ενέργεια.

Η μελέτη, που βασίστηκε στην ανάλυση DNA σχεδόν 200.000 ατόμων με κατάθλιψη, φωτίζει το γενετικό υπόβαθρο της νόσου με έναν τρόπο που ανοίγει δρόμους για πιο εξατομικευμένες θεραπείες, ειδικά για τις γυναίκες. Μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των φαρμάκων και της έρευνας ήταν σχεδιασμένη με επίκεντρο τους άνδρες, γεγονός που ίσως εξηγεί τις διαφορές στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Η αυξημένη γνώση των βιολογικών παραγόντων που διαφοροποιούν τα φύλα στην κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της νόσου.

Η κατάθλιψη θεωρείται μια από τις πιο διαδεδομένες ψυχικές ασθένειες στον κόσμο, με περισσότερα από 300 εκατομμύρια άτομα να νοσούν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτή η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την κατανόηση της βιολογικής βάσης της κατάθλιψης και την ανάπτυξη στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.