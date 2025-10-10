Η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όχι προνόμιο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Το φετινό σύνθημα, «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες και Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες», υπενθυμίζει την ανάγκη η φροντίδα του ψυχισμού να παραμένει συνεχής, οργανωμένη και προσβάσιμη για όλους, τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

«Οι φυσικές καταστροφές, οι κοινωνικές αναταράξεις, οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις αφήνουν βαθιά ψυχικά αποτυπώματα, τόσο στα θύματα όσο και στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πατούλης υπογραμμίζει ότι «η ψυχική ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας χτίζεται μέσα από πρόληψη, εκπαίδευση, υποστήριξη και διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Προσθέτει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στέκεται στο πλευρό των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας, διεκδικώντας ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενίσχυση των δημόσιων δομών και προγράμματα πρόληψης σε σχολεία, χώρους εργασίας και κοινότητες.

«Η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Καμία φωνή δεν πρέπει να σιωπά μέσα στην κρίση, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει μόνος», καταλήγει ο πρόεδρος του ΙΣΑ.