Το καλοκαίρι αποτελεί πλέον ανάμνηση, όμως κανείς δεν μας εμποδίζει να προγραμματίζουμε από τώρα την επόμενη απόδρασή μας. Ενόψει της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, το φθινόπωρο είναι ίσως η πιο κατάλληλη εποχή για να ξαναβρεθούμε κοντά στη θάλασσα, δίνοντας μία –έστω και νοερή- παράταση στο φετινό καλοκαίρι. Αντί, λοιπόν, να κατευθυνθούμε προς τα βουνά και τις λίμνες, επιλέγουμε must visit νησιωτικούς προορισμούς που αποπνέουν αυθεντικότητα και ηρεμία.

Σύρος, Πάρος, Νάξος, Τήνος είναι μόνο μερικά από τα νησιά των Κυκλάδων που μας υποδέχονται με ανοιχτή «αγκαλιά» στα λιμάνια τους και μας συστήνουν τον πραγματικό, ανεπιτήδευτο ρυθμό ζωής του Αιγαίου. Και με τις προσφορές της Blue Star Ferries στα ακτοπλοϊκά, που φτάνουν έως και 50%, ένα τριήμερο στις Κυκλάδες είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να γεμίσουμε «μπαταρίες» και να επιστρέψουμε ανανεωμένοι πίσω στη βάση μας.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικούς ακόμη λόγους που θα μας πείσουν πως ο ήλιος των Κυκλάδων είναι η κατάλληλη… θεραπεία για τη φθινοπωρινή μελαγχολία!

#1 Ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα νησιά «ανασαίνουν» και μας αποκαλύπτουν τον πιο αυθεντικό τους χαρακτήρα. Οι ρυθμοί γίνονται πιο χαλαροί, τα σοκάκια ησυχάζουν, οι παραλίες αδειάζουν από τις ομπρέλες και ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει την πραγματική γοητεία των Κυκλάδων. Εδώ το slow travel δεν είναι τάση αλλά τρόπος ζωής: συναντήσεις με τους ντόπιους, κουβέντες σε μικρά καφενεία, περίπατοι χωρίς βιασύνη και εικόνες που αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη.

#2 Έχουμε έναν δικό μας προσωπικό βοηθό στο ταξίδι

Από την αρχοντική Σύρο στη Νάξο και από την κοσμοπολίτικη Πάρο στην Τήνο, το φθινόπωρο οι Κυκλάδες αποκαλύπτουν την πιο γοητευτική και προσιτή πλευρά τους. Η Blue Star Ferries μας συνδέει απευθείας με τα περισσότερα νησιά, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον προορισμό που μας ταιριάζει. Και το καλύτερο; Όπου κι αν αποφασίσουμε να ταξιδέψουμε, έχουμε πάντα μαζί μας τον προσωπικό μας ταξιδιωτικό βοηθό, δηλαδή το νέο app των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

Εύχρηστο, σύγχρονο, διαθέσιμο σε Google Play και App Store, το Seamore συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία της κράτησής μας, τα δικά μας, των συνεπιβατών, του κατοικίδιου ή και του οχήματός μας, ενώ μας επιτρέπει να έχουμε όλα τα ταξίδια μας οργανωμένα σε ένα σημείο. Είτε εγγραφούμε από το mobile app Seamore είτε από τα websites, έχουμε πρόσβαση στο προφίλ μας με τα ίδια στοιχεία. Έτσι, η οργάνωση κάθε ταξιδιού γίνεται πιο απλή από ποτέ.

#3 Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή του ταξιδιού ήδη από την επιβίβαση

Το ταξίδι ξεκινάει πριν καν φτάσουμε στο νησί, ήδη από τη στιγμή που επιβιβαζόμαστε στο πλοίο. Η εν πλω εμπειρία με τη Blue Star Ferries δεν περιορίζεται μόνο στη μετακίνηση, αλλά μετατρέπεται σε μέρος της εκδρομής. Στα μπαρ μπορούμε να απολαύσουμε γευστικά σνακ, δροσερά ροφήματα, καφέ ή ποτό, ενώ τα εστιατόρια à la carte και self service μας περιμένουν εμπνευσμένες δημιουργίες, μεγάλη ποικιλία πιάτων και μία πλούσια λίστα.

Επίσης, τα Bonheur bars προσφέρουν μία πιο premium εμπειρία για snack και καφέ, συνδυάζοντας στοιχεία από την κουλτούρα του κρασιού. Όσο για τις αγορές μας, υπάρχουν καταστήματα με κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδιού και λογοτυπημένα προϊόντα της Blue Star Ferries, καθώς και ΑΤΜ για γρήγορες αναλήψεις.

#4 Αξιοποιούμε τις προσφορές της Blue Star Ferries

Το φθινόπωρο στις Κυκλάδες γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό χάρη στις προσφορές που φτάνουν έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της Blue Star Ferries, ενώ τα Stay & Ferry πακέτα κάνουν την οργάνωση ενός τριημέρου παιχνιδάκι. Για παράδειγμα, ένα πακέτο για τη Νάξο ξεκινά από μόλις 81€ ανά άτομο/διανυκτέρευση και περιλαμβάνει διαμονή στα Naxos Resort ή Galaxy Hotel σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, μαζί με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τη Blue Star Ferries. Βέβαια, τα προνόμια δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω, αφού με το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles μαζεύουμε πόντους και τους εξαργυρώνουμε για δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια. Όλα αυτά οργανώνονται εύκολα και γρήγορα με λίγα μόνο κλικ στο site της Blue Star Ferries ή μέσω του νέου app Seamore, κάνοντας τη φθινοπωρινή απόδραση πιο απλή και προσιτή από ποτέ.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να δώσουμε παράταση στο καλοκαίρι μας και να πατήσουμε ένα… pause στη ρουτίνα της καθημερινότητας, τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κλείσουμε εισιτήρια με τη Blue Star Ferries για τις Κυκλάδες! Εκεί θα ανακαλύψουμε ηλιόλουστα, παραθαλάσσια καταφύγια, θα εξερευνήσουμε ακρογιαλιές και γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, θα ξεκουραστούμε για να υποδεχθούμε με καλή διάθεση τη νέα σεζόν που ανοίγεται μπροστά μας.